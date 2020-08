V Británii v době pandemie zaniklo skoro tři čtvrtě milionu pracovních míst

V době koronavirové pandemie – od března do července – ve Velké Británii zaniklo 730 tisíc pracovních míst. V úterý o tom informoval server listu Financial Times. Počet lidí, kteří pobírají dávku v nezaměstnanosti, na konci července dosáhl 2,7 milionu. To je více než dvojnásobek než před pandemií.