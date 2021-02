Ústavní soud podle ČT zruší uzavření části obchodů

„Dnes jsem byl v pořadu Otázky Václava Moravce konfrontován s tím, že Ústavní soud vynesl rozsudek, který to bude rušit, tak jsem velmi apeloval na vládu, aby se nestalo, že dnes v rámci nouzového stavu využije pravomoc svá opatření aplikovat i na malé obchody a provozovny a stane se, že to nebude ústavní,” řekl předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS).

Hejtmani schválili žádost o prodloužení nouzového stavu jednomyslně i přes výhrady některých z nich. Proti hlasoval pražský primátor za piráty Zdeněk Hřib. I on se však k opatřením nakonec přihlásil. „Vím, že epidemie by se zhoršila, kdyby se z jiných krajů jezdilo nakupovat do Prahy, kde by byly otevřené obchody na rozdíl od zbytku země,“ uznal Hřib.