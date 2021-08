Úroda obilí bude průměrná, zato máku se sklidí nejvíc za dekádu

Zemědělci by letos měli sklidit v Česku 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun. Vyplynulo to z druhého odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněného ve středu.