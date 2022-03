Ukrajinští uprchlíci potřebují nejen střechu nad hlavou, ale i práci

Hotely a penziony mohou prostřednictvím uprchlíků vyřešit podstav personálu a ostatní firmy nahradit Ukrajince, kteří naopak odešli bojovat do vlasti.

„Jde o velké téma. Nejprve jsme uprchlíkům nabídli ubytovaní v domech pro zaměstnance. Pokud projeví zájem pracovat, budeme se snažit vyhovět. Nebylo by hlavně pro ně samotné dobré, aby jenom seděli a koukali do stropu,“ míní ředitel rekreačního areálu Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou Martin Venglář. „Sezona sice pomalu končí, nicméně brzy přijdou na řadu generální úklidy,“ podotkl Venglář.

„Okamžitě zaměstnat uprchlíky z Ukrajiny není díky zjednodušenému postupu prostřednictvím tzv. víza strpení, s nímž mohou uprchlíci bezodkladně od českých úřadů získat napřímo pracovní povolení, žádný problém. Koncem týdne by měli Ukrajinci mít přístup na český pracovní trh zcela volný,“ doplnila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Obecní dodávkou uprchlíky dopravil do Česka, což vzbudilo pozornost širokého okolí. Radnice se záhy stala koordinátorem oblastní pomoci a nyní disponuje zhruba stovkou míst pro uprchlíky. Obecní úřad v Libňatově spravuje databázi dobrovolníků pro bezplatnou přepravu uprchlíků, s nabídkami jejich ubytování v Podkrkonoší včetně transparentního účtu, kam přispívají okolní obce.

„Počítáme, že letos přijdeme o zakázky do Ruska a Ukrajiny za 300 milionů korun, které jinde už nenahradíme. Už nyní na tomto trhu evidujeme 60milionovou ztrátu za dodané zboží. To vzhledem k propadu rublu těžko někdo zaplatí. A to nepočítám nákupy surovin, které budeme nuceni shánět jinde. Potřebu zaměstnanců proto v současnosti nevidím reálně,“ poznamenal majitel firmy JUTA Jiří Hlavatý.