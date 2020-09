Trvalý kurzarbeit bude pro firmy přínosem, říkají experti

Pracovník bude moci doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok.

Zaměstnanec dostane od státu 70 procent čistého výdělku, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy.

Dostat by je mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku aspoň čtvrt roku.

Zdravotní pojištění se bude platit z běžného plného výdělku. Třetinu doplatku za neodpracovaný čas by hradil pracovník, dvě třetiny zaměstnavatel.

Kurzarbeit ve státě, regionu či vybraném odvětví by mohla povolit vždy jen vláda po projednání v tripartitě.