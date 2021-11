Trvalá práce z domova? Třetina zaměstnanců by ji vyměnila za nižší plat

Názory na home office se ale mezi zaměstnavateli různí, a dokonce i mezi samotnými zaměstnanci zůstává v této otázce střet. Ukázaly to aspoň výsledky průzkumu britské online náborové společnosti Reed. Ta se ptala dvou tisíc dospělých pracujících lidí na to, jak vnímají práci z domova a s ní spojené finanční ohodnocení.

Na otázku, zdali by přistoupili na snížení platu výměnou za trvalou možnost práce z domova, odpovědělo kladně 35 procent z nich. Studie nicméně nekonkretizovala, o kolik nižší částku by se na výplatní pásce mělo jednat. Zároveň také o dvě procenta více respondentů by s takovou nabídkou nesouhlasilo. Pětina pak uvedla, že z domova jednoduše pracovat nemůže, zbytek si svou odpovědí nebyl jistý.