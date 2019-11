Trumpův kabinet jedná o ukončení některých cel na čínský dovoz

Kabinet amerického prezidenta Donalda Trumpa diskutuje o možném zrušení některých cel uvalených na čínský dovoz. V úterý to uvedl server listu Financial Times s odvoláním na pět zdrojů obeznámených s jednáními. Ústupek by mohl být součástí dohody, která by mohla přerušit obchodní válku mezi Washingtonem a Pekingem.