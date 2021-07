Tesla otevře své nabíjecí stanice dalším elektromobilům

Díky síti rychlého dobíjení s více než 25 tisíci dobíjecími stanicemi po celém světě má Tesla konkurenční výhodu. Ostatní automobilky kvůli obdobným sítím utvářejí spojenectví nebo investují do start-upů, uvedla agentura Reuters.

Bílý dům na konci června představil plán investic do infrastruktury, který má podporu mezi demokraty i republikány. Podle dokumentu zveřejněného Bílým domem činí součet základních a nových výdajů plánovaných na příštích osm let celkem 1,2 bilionu dolarů (26,2 bilionu Kč). Ze zmíněné sumy půjde 7,5 miliardy dolarů na infrastrukturu spojenou s elektromobily, tedy i na dobíjecí stanice.

Sítě dobíjecích stanic po USA budují i firmy Blink Charging, EVgo, ChargePoint Holdings či Electrify America, kterou založil Volkswagen. Zlepšení nabíjecí infrastruktury v USA by mohlo povzbudit více Američanů k nákupu elektromobilů, což by automobilky General Motors a Ford posílilo v soutěži proti Tesle.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), spotřebitelé a sdružení za udržitelnou dopravu v únoru ohledně dobíjecí infrastruktury apelovali v dopise na Evropskou komisi. Evropská unie by podle nich měla stanovit závazný cíl vybudovat jeden milion veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2024 a tři miliony do roku 2029.