Taxikáři už nemají povinný taxametr

Zákon také zavedl institut zprostředkovatele taxislužby. To se týká zejména dispečinků a provozovatelů digitálních přepravních platforem jako Uber nebo Bolt. Tito zprostředkovatelé budou nově odpovědní například za to, že za ně jezdí řidiči s koncesí a používají k tomu evidované vozidlo taxislužby.

Co se ale vlastně od středy skutečně změní? „Pro běžného občana v ulicích přibude mnoho taxíků, zejména v Praze a postupně v dalších městech. Povinnou taxi nálepku totiž budou muset mít i ti taxikáři, kteří dosud nebyli jakkoliv označení. Například v Praze jsou jich tisíce,“ domnívá se ředitel Liftaga Ondřej Krátký.

„Zprostředkovatelé, tedy dispečinky i taxi aplikace, budou nově částečně odpovědní za to, že jejich řidiči a přepravci mají vše potřebné. Na druhou stranu města budou muset taxi licenci vydat v podstatě úplně každému na požádání a bez prověrek, tedy přibude jistě i zcela nových taxikářů,“ doplnil Krátký.

„Diskuse o nové podobě legislativy byla bouřlivá, takže člověk by měl pocit, že se od 1. července především uklidní situace. Výroky některých zájmových skupin, především odpůrců jakékoliv liberalizace podmínek taxislužby či fungování digitálních platforem, ale svědčí o opaku – cílem licencovaných poskytovatelů je zkrátka ochrana ekonomické renty (výdělku) v co nejsilněji regulovaném prostředí a s co největšími bariérami vstupu pro nové hráče,“ uvedl ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod.