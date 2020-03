Svět zamířil do hospodářské recese

„Může to tak být,“ prohlásil v pondělí Trump k propadu amerického hospodářství, než dodal, že věří v „ohromný nárůst“, jakmile nákaza pomine. Ekonomové si na rozdíl od Trumpa jsou jisti. Podle nich ani není třeba čekat na výsledky, aby se recese (tj. pokles v nejméně dvou po sobě jdoucích čtvrtletích) potvrdila, Česko z toho nevyjímaje.

Bude to stát strašně moc. Řešení koronaviru přijde podle Babiše na desítky miliard

Bude to stát strašně moc. Řešení koronaviru přijde podle Babiše na desítky miliard Koronavirus

V Česku už pociťují dopady tvrdých restrikcí průmysloví výrobci, zemědělci, turistický ruch, dopravci, energetici i finanční sektor a další služby, rovněž zahraniční obchod vázne. „Zásadní je, aby nedošlo k příliš silnému propadu ekonomiky. Jak já říkám, když spadnete až do sklepa, jste ve sklepě. A potom může trvat roky, než se z něj zase vyhrabete,“ poznamenala Švihlíková. Vláda podle ní jistě bude činit nápomocné kroky, škody však i tak budou v řádu desítek miliard korun.

Už závěrem loňského roku se růst téměř zastavil. Podle ekonoma mimo jiné i proto, že vláda nezvládla uvolnit zablokovaný systém stavebních povolení a peníze vybrané navíc na daních namísto do investic rozdala studentům a seniorům v podobě slev na vlaky a autobusy.

Za finanční krize před 12 lety klesala světová ekonomika čtyři kvartály po sobě. Tak vleklé to podle odborníků citovaných listem The Financial Times tentokrát být nemusí, čtvrtletní propady ale mohou být stejně hluboké, i přes tři procenta.