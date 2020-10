Stovky hutníků demonstrovaly v Ostravě za záchranu ocelářství

Jejich cílem bylo upozornit na to, že v ohrožení jsou statisíce pracovních míst, a to především kvůli dovozu levnější oceli z Číny i dalších zemí, které na rozdíl od podniků v Evropské unii (EU) nemusí dodržovat přísné ekologické či sociální podmínky.

„Ocelářství se už delší dobu snaží o to, aby byly zachovány férové podmínky pro soutěž ve výrobě a prodej oceli. Bohužel EU toto neplní a pokud by pokračovaly evropské orgány v těchto tendencích, tak by to mohlo znamenat konec evropských ocelářských podniků. A to bychom rozhodně nechtěli,“ upozornil předseda OS KOVO Jaroslav Souček.