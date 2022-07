Stávka v Norsku by mohla snížit těžbu plynu o 13 procent

Stávka pracovníků v energetice plánovaná na příští týden by mohla snížit těžbu plynu v Norsku o 13 procent. Uvedl to v neděli Norský svaz ropy a plynu (NOG). Těžba ropy by se pak mohla snížit o 130 000 barelů denně, dodal svaz. To podle propočtů agentury Reuters odpovídá přibližně 6,5 procenta norské produkce.