Stát po tornádu pomůže lidem i podnikatelům. Na dotace dosáhnou i nepojištění

Podle Schillerové obě ministerstva přesnou podobu dotací dolaďují, výše kompenzací by však mohla dosahovat až 80 procent z hodnoty poničeného majetku.

Ministryně také potvrdila, že stát plánuje poskytnout na škody po bouři lidem dva miliony jako nenávratnou dotaci. Kompenzaci by podle ní měli dostat všichni postižení, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Lidem s pojistkou však bude dotace krácena podle úhrady, kterou dostanou ze své pojišťovny.