Stanjura: Limit příjmů pro odvod DPH chceme zvednout na dva miliony korun

K paušální dani se mohou živnostníci přihlašovat do pondělí 10. ledna. Z loňské zkušenosti přitom víme, že většina lidí to řešila opravdu v posledních dnech, kdy se počet přihlášených násobně zvyšoval. Počkejme si tedy na konečná čísla ve druhém lednovém týdnu.

Rozhodně ano. Je to návrh, který si má předchůdkyně „vypůjčila“ z dlouhodobého programu ODS. Po zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun a souběžném rozšíření paušální daně volají podnikatelské svazy, máme tento bod v naší koaliční smlouvě a bude to také součástí programového prohlášení vlády.

Naším zájmem je, aby se tak stalo co nejdříve, ale závisí to hlavně na rozhodnutí evropských orgánů. Věřím, že naši žádost schválí co nejdříve, neboť stávající limit pro plátcovství DPH ve výši jednoho mi­lionu vychází z částky vyjednané při našem vstupu do EU v roce 2004 a nezměnil se už 17 let navzdory významným změnám cenové hladiny.