Snížit věkovou hranici řidičů autobusů na 19 let? Zoufalý pokus, míní znalec

Radikálně omladit tuto profesní skupinu se pokouší Praha. Vedení metropole chce jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD na 19 let. To ale někteří odborníci odsuzují.

„Je to zoufalý pokus, jak řešit zoufalou situaci,“ řekl Právu znalec z oboru dopravy Jiří Jakub Kubeček. Sám dříve pracoval v ČSAD, takže je úzce spjatý s praxí.

„Vždycky platilo, že než si řidič posadil za sebe lidi, tak musí předvést, že na to má, že to umí, že má za sebou spoustu ujetých kilometrů. Když vezmou nějaké ucho, dají mu autobus za několik milionů a dozadu lidi, jde o to, zda si takový kluk uvědomí, že má za krkem trestný čin obecné ohrožení,“ uvedl znalec.

Řidič autobusu býval elita

Pochyboval, že by autoškoly dokázaly odfiltrovat lidi, kteří by se za volantem autobusu neměli objevit. „Jediný prokazatelný důkaz, že na to řidič má, je hromada ujetých kilometrů s náklaďákem bez nehod, tomu se dá věřit. Řidič se musí rozhodovat v nečekaných situacích, má v ruce hromadu tun rozjeté hmoty a těžko se hned zastavuje, může tím nadělat hromadu škody. Řidič autobusu býval elita, musel mít praxi na náklaďáku a musel se osvědčit, že je schopný řídit autobus. Když v zoufalství vezmou kohokoliv, tak se nelze divit, že je tolik nehod,“ varoval před snižováním věku Kubeček.

Autoškoly jsou skutečně k nápadu smířlivější. „Není to o věku, ale o člověku,“ řekl Právu lektor jedné z pražských autoškol. Ani dopravní společnosti se změně zákona nebrání.

Podle generálního ředitele Dopravního podniku Praha (DPP) Petra Witowského se situaci zatím daří zvládat a nejedná se o žádnou katastrofu. Přesto přiznává, že je nutné jednat.

„Situaci se nám daří dlouhodobě zvládat, ale aktuálně nám vše zkomplikovala změna nemocenské. Od 1. července se proplácí i první tři dny marodění, což se projevilo růstem nemocnosti všech profesí,“ řekl generální ředitel DPP.

Zaplatí řidičský průkaz

Dopravci v náborové kampani cílí na kohokoli, hlavně na ty, které už jejich současná práce nebaví, chtějí ji změnit nebo si vydělat víc peněz.

„Řidič kamionu, poštovní doručovatelka, kuchař nebo truhlář. Některým jsme zaplatili řidičský průkaz na autobus, dalším jeho rozšíření,“ představila kampaň Lucia Kunešová, personální ředitelka Arrivy.

Podle prezidenta Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech Daniela Adamky už v minulosti mohli jezdit mladší řidiči.

„Studenti z učilišť nebo technicky zaměřených středních škol by často rádi šli řídit, ale za volant autobusů se smí posadit až v jednadvaceti letech. Mezitím si najdou po škole práci a k řízení linkových spojů ve městě se už nikdy nevrátí. Musíme tuto diskusi otevřít,“ vysvětlil Adamka zájem na změně zákona.