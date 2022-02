Šéfka ECB nadále trvá na svém. Zvýšení úroků by podle ní inflaci nevyřešilo

Finanční trhy nyní předpokládají, že ECB do prosince zvýší svou depozitní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Podle Lagardeové by však takové zvýšení nevyřešilo vysoké ceny ropy ani výpadky v dodavatelských řetězcích, které tlačí inflaci vzhůru.

„Nevyřešilo by to žádný ze současných problémů,” prohlásila šéfka ECB. „Naopak. Pokud bychom nyní postupovali příliš unáhleně, oživení našich ekonomik by mohlo výrazně zeslábnout a ohrozilo by to pracovní místa,” dodala.