Schodek veřejných financí letos klesne na 4,5 procenta HDP, odhaduje ministerstvo

Deficit veřejných financí by měl letos klesnout na 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 5,9 procenta. Schodek by měl přitom klesat i v dalších letech až na 2,7 procenta HDP v roce 2025. Vyplývá to z odhadů ministerstva financí v nové dubnové prognóze.