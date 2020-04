Schillerová: Nejlepší by bylo koupit ČSA

K situaci ČSA a skupiny Smartwings, do níž aerolinky patří, se již dříve vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO). „Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to bylo na stole, tak bychom se měli o to zajímat,” uvedl Babiš v rozhovoru pro ČT a zmínil, že skupina požádala o půjčku.