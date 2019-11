Sazka nevylučuje zdražení Sportky

„Takhle razantní zvýšení zdanění jsme nečekali. Nyní to budeme analyzovat a počítat, zda to bude mít dopad na zákazníky. Zdražení Sportky je jednou z variant,“ řekl Právu mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Veselý argumentoval tím, že loterijní hry jsou vysoce ziskové, a tomu by mělo odpovídat zdanění, které by ročně mohlo státu přinést až 800 milionů korun.

Dolejš schválení Veselého návrhu označil za výhru ambice vybírat peníze. „Byla vybrána varianta, která je v rozporu s požadavky těch, kteří bojují proti závislosti na hraní. Ti chtěli odstupňování zdanění podle společenské nebezpečnosti jednotlivých her. Zvítězila varianta přesně opačná. Ambicí je jen vybrat peníze,“ řekl Právu Dolejš.

„Je to nesmysl. Loterie jsou nejméně nebezpečným druhem hazardu, naopak automaty nejvíce. V naší republice je stále přes 40 000 automatů, obrovské množství. Z hlediska správného přístupu k politice závislostí by bylo proto logické zdanit to špatné, tedy automaty, a nechat stávající míru zdanění tomu nejméně nebezpečnému,“ dodal.