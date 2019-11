Saúdská ropná firma Aramco může vstoupit na burzu

Saudi Aramco v prohlášení uvedla, že cenu akcie v primární nabídce a to, kolik procent akcií nabídne, zveřejní poté, co se shromáždí cenové nabídky a na základě poptávky stanoví emisní cenu.

Očekává se, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard Kč), napsala agentura Reuters. Podle listu Financial Times chce Rijád získat až 60 miliard dolarů.

Hlavní analytik trhů z IG Group Chris Beauchamp ale varoval: „Investice do Aramka nese rizika nejde jen o to, že ceny ropy budou těžce bojovat o svůj růst. Vysoká jsou politická a strategická rizika pro jakoukoliv firmu působící v oblasti, zejména pro tu, co je ramenem saúdského státu.“ Zmínil i to, že samo Aramco nemůže plně kontrolovat vlastní politiku produkce ropy, protože Saúdská Arábie hraje klíčovou roli v kartelu OPEC.