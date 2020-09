S ošetřovným koalice rodiče napíná, pro premiéra to není urgentní téma

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) od konce srpna prosazuje, aby se vyplácení dávky prodloužilo z devíti dnů na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už minulý týden prohlásil, že změna ošetřovného není urgentní, pro vládu to zatím není téma a musí se také nejdřív sjednotit postup hygieniků.

„Ošetřovné je stále předmětem koaličního jednání, řešíme několik možných scénářů, abychom rodičům zajistili co nejvhodnější podmínky, pokud budou muset zůstat s dětmi doma,“ sdělila v pondělí Právu bez dalších podrobností Maláčová.

Babiš minulý týden Maláčovou vyzval, aby své návrhy nejdříve projednala s vicepremiéry za ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. V pondělí připustil, že o věci se povede ještě debata, avšak jen teoretická, jelikož vláda podle premiéra nehodlá plošně zavírat školy.

Budou chybět zaměstnanci

Ministři se obávají také toho, že při rozsáhlejším zavírání škol a distanční výuce by některým firmám mohli chybět pracovníci, protože mnozí rodiče zůstanou s dětmi doma tak dlouho, jak jim to pravidla umožní.

Minulý týden zůstaly některé školy zavřené kvůli nemoci učitelů. Většinou tak rozhodli ředitelé a nikoliv hygienici. Pokud škola ale není v nařízené karanténě, nemají rodiče na ošetřovné ze zákona nárok. Ministerstvo školství proto ve čtvrtek oznámilo, že ředitelům umožní posunout začátek školního roku, aby rodiny mohly dávku získat.

U samoživitelů je dávka až 16 dní

Návrh na úpravu ošetřovného je na ministerstvu práce připravený už od konce srpna. Pro případy, kdy se školáci musí kvůli šíření koronavirové nákazy zase učit na dálku, Maláčová navrhuje, aby rodiče dětí do 13 let pobírali dávku po celou dobu distanční výuky. Dostávat by měli stejně jako teď 60 procent denního vyměřovacího základu výdělku.

Nyní mohou zaměstnanci ošetřovné čerpat na dítě pouze do deseti let věku a nejvýš na devět kalendářních dnů. Samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dní. Karanténa v souvislosti s koronavirem přitom nově trvá na deseti dnech namísto obvyklých čtrnácti.

Stát doplácel kvůli zavřeným školám a školkám mimořádně ošetřovné lidem s dětmi až do 13 let už na jaře, a to do konce června.