Rychlé doručení dopisu zdraží o sedm korun

„Celkový objem listovních zásilek každoročně klesá zhruba o desetinu a náklady spojené s doručováním naopak rostou. Pokud by tedy Česká pošta nepřikročila k této změně, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek, a to nechceme,“ zdůvodnil Právu zavedení dvourychlostního doručování ředitel divize pro poštovní provoz a logistiku ČP Petr Cinkl.