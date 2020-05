Ryanair čeká ztrátu 200 milionů eur, na některých letištích by mohl skončit

Ryanair aktuálně jedná se zaměstnanci a odboráři o možných úsporných opatřeních. Mohlo by jít například o snižování mezd až o 20 procent, neplacené volno, případně zrušení až 3000 pracovních míst, především pilotů a palubního personálu.

Souvisí to s tím, že Ryanair do července postupně obnoví zatím jen 40 procent spojů a z některých evropských letišť by se mohl zcela stáhnout.