Ropa v reakci na útoky v Saúdské Arábii výrazně zdražila

Ceny následně mírně poklesly po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z zodpovědnosti obvinil Írán a na Twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

Jeho produkce se snížila asi o dvě miliardy krychlových stop denně (56,6 milionu krychlových metrů). List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.