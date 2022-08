Rodiny mohou začít žádat o příspěvek 5000 korun na dítě

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Podle zákona je příspěvek pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Poskytne se na potomka, kterému 1. srpna nebylo ještě 18 let. Stát peníze vyplatí i na děti, které se do konce roku teprve narodí. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku.

V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.