Rezervace horských pobytů zamrzly, hoteliéři znervózněli

„Skoro nikdo nerezervuje, rezervované pobyty lidi naopak ruší. Připravit sezónu ale musíme. Nejde jenom o zásoby, ale hlavně o zaměstnance, které je nutné v dostatečném počtu sehnat a zaučit. Recept minimalizace ztrát neexistuje. Zavřít si může dovolit málokdo. Hoteliéři to vidí jasně. Jakmile se začnou plnit nemocnice, bude průšvih,“ říká šéf infocentra ve Špindlerově Mlýně Martin Jandura, jenž přemýšlí, zda sáhnou hluboko do železné rezervy, prodat auto nebo byt, aby horskou živnost udržel.

Nervozita po verdiktu slovenské vlády zastavit od 25. listopadu lanovky zavládla mezi vlekaři, kteří začali dohromady investovat miliony korun do technického zasněžování sjezdovek. Baterie 25 sněžných děl jenom v Horní Malé Úpě donedávna stála 60 tisíc korun denně. „Letos to kvůli zdražení vstupů bude dvojnásobek,“ počítá ředitel moloúpské společnosti SKIMU Martin Buček.

„Verdikt soudu to jasně definuje, což může posloužit jako precedens, aby se to neopakovalo. Stát by to mohlo přijít na velké peníze,“ tvrdí Juračka, jehož organizace poslala na základě rozsudku o protiústavnosti loňské uzavírky provozovatelům skiareálů návrh žaloby na stát.