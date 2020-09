RegioJet se připravuje na odchod ze Slovenska a zrušení 90 pracovních míst

„RegioJet opakovaně žádal ministerstvo dopravy, aby rozhodlo nejpozději do 15. září. Opakovaně upozorňoval na to, že po tomto termínu musí začít s kroky, které vyžaduje zákon v souvislosti s ukončením provozu, a nebude už možné garantovat další zajištění provozu,“ napsal dopravce v tiskové zprávě.

Denník N připomněl, že za normálních okolností by zaměstnance převzal nový dopravce, ale toho ještě slovenské ministerstvo dopravy neurčilo. RegioJet se podle zákona musel začít připravovat na ukončení provozu.

„Abychom dodrželi zákonné lhůty, museli jsme učinit kroky spojené s ukončováním provozu ke dni skončení smlouvy 12. prosince 2020. Týká se to především příprav na hromadné propouštění zaměstnanců,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Slovenský ministr dopravy Andrej Doležal sliboval, že nového dopravce na zmíněné trati oznámí nejpozději do 15. září. To se nestalo a podle ministerstva zbývá dořešit několik administrativních věcí. RegioJet má zájem pokračovat v provozu linky z Bratislavy do Komárna, ale Doležal označil jeho podmínky za neakceptovatelné a chce najít jiného dopravce.