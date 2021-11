Ředitel Slevomatu: Vládní opatření náš byznys pocítí ze dne na den

Češi jsou známí tím, že milují slevy. Slevomat na tom vyrostl v největší a nejznámější slevový portál. Nyní se jeho byznys trochu mění. Co dnes lidé na Slevomatu nejvíc kupují, jak se to změnilo od dob, kdy před 11 lety úplně začínal?

Tehdy to vzešlo z krize v roce 2009. První nabídka na Slevomatu byla na kávu Costa Coffee, bylo to hodně o restauracích, sladkostech. Pak se k tomu postupně začalo přidávat cestování, když měly hotely v týdnu plonkové dny a samy to neuměly prodat. Pak jsme přešli k víkendům a dneska jsme u toho, že prodáváme dovolené u moře. Těžiště byznysu je cestování a zážitky.

Každé nové opatření má na návštěvnost citelný vliv, obzvláště v regionech

Trh se v posledních pár letech hodně změnil, cestovní ruch se z kamenných poboček posunul na internet, tam vidíme příležitost. Ideální zákazník je ten, kdo s námi v létě jede na dovolenou, jednou do roka na wellness víkend po Česku a jednou za kvartál jde do nějaké hezké restaurace nebo na masáž.

To jste shrnul z pohledu nabídky, ale jsou i útraty zákazníků takto rozložené?

Jsme stále méně silní v nabídce zboží, to dělá zhruba deset procent ročního obratu. Je to spíše takový otevírací prvek na lákání nových zákazníků, nějaká levná věc, dárek na Vánoce.

Nejsilnější kategorií u zboží jsou u nás potraviny, třeba degustační sady piv či kávy a pak jsou to trochu překvapivě fotoprodukty. K tomu jsme přišli trochu jak slepý k houslím, když budete chtít dát babičce fotoknihu rodiny, z dovolené, jsme největší prodejce v Česku. Ale to je tak mimochodem. Suverénně největší podíl na obratu tvoří cestování a služby.

Možná dost lidí netuší, že „tradiční“ český Slevomat nyní patří britské společnosti Secret Escapes. Co se o nich dá říct? Létají za vámi manažeři z Londýna, nebo vše řešíte on-line?

Secret Escapes operují od Německa na západ, je to takový Marks & Spencer pro cestování. Pro solventnějšího britského, německého zákazníka, trochu staršího, než máme my. Jak mají v názvu, říkají, že dávají lidem možnost někam utéct, typově že jedete do iglú někam na Island. Jejich nabídky budeme konečně od příštího roku prodávat i v Česku.

A zrovna teď tady byl jeden britský manažer, ale přijel prvně, kvůli covidu tady dva roky nikdo nebyl.

Velký problém je dnes inflace, zdražuje skoro všechno, co vím třeba i vámi zmíněné masáže. Máte přehled, kde je nárůst výraznější, kde menší, či zda naopak něco zlevnilo?

Tam kde chybí zahraniční turisté, šli s marží dolů, Praha se pořád prodává za dobré ceny. Hilton, Imperial, krásné hotely, které by dříve na Slevomatu nechtěly být, tak ty dnes máme v nabídce. Zdražení wellness pozorujeme, inflace je letos znát, i v souvislosti s cenami energií. U masáží to u některých partnerů vidíme do desíti procent, ne ale u všech.

Ta cena někde vzroste, na druhou stranu to je přesně ten moment, proč začal Slevomat existovat, abychom balíček nabídky vymysleli tak, že bude pro zákazníka výhodný a podnikatel na tom dokáže prosperovat.

Jak to vypadá s nabídkou na zimní lyžařskou sezonu? Například u českých hor,

Krkonoš, tam lze čekat, že hoteliéři se budou chtít zahojit. Předpokládám, že ceny půjdou nahoru...

Určitě ano. My se tomu ale snažíme čelit šíří nabídky. Některá místa jsou levnější než v roce 2019, některá se snažíme nabízet i dražší. Jsou to tisíce nabídek, z toho si určitě vyberete.

Zmínil bych například polské Krkonoše. Lidé z Harrachova za půl hodiny dojedou do Karpacze, jsou tam hezké hotely za nižší ceny.

Když vzpomene ještě na lockdown v zimě a na jaře, co to pro firmu znamenalo? Museli jste třeba propouštět?

Poprvé jsme nevěděli, co bude. Když loni 13. března zavřely školy, ten den šel byznys o 80 procent dolů. Museli jsme šetřit, zavést poloviční úvazky napříč firmou, to trvalo tři měsíce. Propustili jsme tuším sedm lidí ze tří set, osekali jsme méně důležité projekty. Od té doby už jsme k ničemu takovému nepřistupovali. Majitelé nás v tom podrželi.

Je pravda že obchodníci, management, kde je to navázané na výsledky, si vydělají trochu méně, ale to je fér, protože firma vydělává méně.

Jak odhadujete letošní výsledky?

Bude to lepší než loni, o desítky procentních bodů, ale ne ještě na úrovni předcovidového roku 2019. Loni jsme měli zisk 90 milionů, tržby 1,8 miliardy. Přesnější odhad nyní dát nedokážu.

Náš byznys velice silně reaguje na to, jaká jsou vládní nařízení, každé utažení nebo rozvolnění už ten den na výsledcích cítíme. Tohle období je pro nás hodně důležité, v předvánočních šesti týdnech uděláme 60 procent zisku.

Máme nabito, ale když vláda řekne, že někam mohou jenom očkovaní, tak je to těžké. Každé nové opatření má na návštěvnost citelný vliv, obzvláště v regionech. Ve větších městech je to znát méně, lidé si postupně zvykají a „nový normál“ akceptují. Jestli ale z toho máme kdy vyjít, nemáme moc na výběr.

Stále je také bohužel aktuální zdražování energií. Neobáváte se, že dost lidem po zaplacení záloh už na dárky a pobyty nezbude? Pocítí ty dopady i Slevomat?

Je jasné, že část našich zákazníků z těch 900 tisíc odběrných míst postižených koncem Bohemia Energy ty peníze mít nebude. Na druhou stranu nemyslím, že to bude mít jenom negativní vliv. Část zákazníků citlivých na cenu, kteří o nás dřív neuvažovali, teď zváží, zda půjdou třeba ke svému masérovi, nebo přes nás o pár stovek levněji.

Mění se nějak i to, jak Češi za služby platí? Používají nějaké nové mobilní metody?