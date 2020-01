Radikální francouzské odbory vyzvaly k dalším stávkám

Cílem chystané reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze sice nadále má být věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.