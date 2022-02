Půjčovat si na provoz? Sebevražda. Firmy Síkelovu pomoc s drahými energiemi nevyužijí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou rozšíří podle Síkely program Záruka. Firmy, u kterých tvoří náklady na energie deset a více procent z celkových nákladů, budou moci čerpat půjčky od jednoho do deseti milionů korun. Stát se za ně zaručí až do 80 procent jistiny. Na pomoc vyčlení jednu miliardu korun. Podpora by měla uspokojit zhruba 1800 žadatelů, řekl Síkela.