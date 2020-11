Psi mají znovu přednost před svými pány. Vláda otevře psí salóny, kadeřnictví nikoliv

„Od 18. do 20. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb . Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00. Nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny,” zveřejnila vláda na svém webu po pondělním jednání kabinetu.

Kadeřnictví, posilovny, sportovní areály nebo obchody, které neprodávají potraviny, léky, drogérii či vybrané domácí a kutilské potřeby vláda mimořádným opatřením uzavřela 22. října. To, že do výčtu provozů s výjimkou zařadila nyní právě jen psí salóny, kritizuje šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Víte, co je ve skutečnosti podle vlády ´rozvolňování´? Že dnes otevřela provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček. To zase bude mít pan premiér srdíček na fejsbuku..,” komentoval Prouza na svém Twitteru. Narážel přitom na to, že premiér Andrej Babiš na svých sociálních sítích opakovaně publikuje fotky se svými novými domácími mazlíčky. Naposledy to bylo začátkem září štěně červeného toy pudla, kterého premiér, jak informoval ve svém facebookovém statusu, pojmenoval Gigi.