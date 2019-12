Průměrný Pražan by nyní na byt vydělával 14 let, nesměl by ale jíst a platit daně

Pražan s čistou mzdou 33 250 korun by na byt vydělával více než 19 let, pokud by neměl žádné další výdaje a každý měsíc by ušetřil celou částku. Pokud by navíc ani neplatil daně a odvody, na byt by si našetřil za 14,1 roku. Vyplývá to z takzvaného indexu dostupnosti bydlení, který vydává společnost Central Group.