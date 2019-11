Prudký pád Boeingu ani po roce nekončí

Záhy se ukázalo, že problémy měl už předtím a museli mu vyměnit snímač úhlu náběhu. Ani to ale nepomohlo. Do řízení začal zasahovat automatický systém MCAS, který má zabránit tomu, aby letadlo stoupalo příliš prudce a došlo ke ztrátě vztlaku a pádu.

I když stroj stoupal normálně, MCAS neustále stlačoval nos letadla dolů a piloti nedokázali let srovnat. Konečná zpráva zveřejněná o rok později poukázala i na řadu nedostatků u aerolinek Lion Air, hlavní příčinu ale připsala právě softwaru MCAS.

Boeingy 737 MAX by mohly vzlétnout příští rok

Boeing se snažil dohnat náskok Airbusu s jeho úsporným typem A320neo a použil k pohonu čtvrté generace svého klíčového typu úspornější motory. Ty však mají větší průměr, a tak musely být posunuty více dopředu před náběžnou hranu křídla. To vedlo k posunu těžiště a změně obtékání a letoun začal být náchylný k přetažení. Právě to měl řešit systém MCAS, který měl zavčas zasáhnout do řízení.