Prouza: Vláda musí otevřít obchody a nahradit 100 procent tržeb

„Aktuální opatření je úplně stejné jako to zrušené, takže je úplně stejně protiústavní. Očekávám tedy, že vláda zruší i to aktuální opatření a obchody budou moci během několika dní otevřít,” uvedl Prouza na dotaz Novinek.

„V tuto chvíli vyzývám představitele vlády, aby se majitelům a provozovatelům protiústavně uzavřených obchodů veřejně omluvili a do týdne schválili systém, kterým zajistí náhradu způsobené škody ve výši sto procent průměrných tržeb za celou dobu protiústavní uzavírky,“ dodal Prouza.

Vláda by podle svazu neměla hledat právní kličky, jak nerespektovat Ústavní soud, ale „měla by okamžitě do praxe zavést rovný postup vůči všem obchodům”.