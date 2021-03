Prouza: Firmy chystají žaloby kvůli opatřením, pomáháme jim

„Jedna skupina právníků už přijímá návrhy na žaloby a připravuje je. Myslím, že do měsíce mohou být u soudu. Aktuálně jde zhruba o stovku firem a další se na nás mohou obrátit,“ uvedl Prouza.

Aktuální roli svazu vidí právě ve spolupráci s dalšími týmy právníků, které mají nachystat podklady a být podnikatelům následně k dispozici. „Chceme, aby to bylo připravené, protože lidé se obecně bojí složitosti žalob,“ dodal.

Prouza podotkl, že škody by měly být nárokované do půl roku od chvíle, kdy člověk zjistí, že mu vznikly. „Stále je čas, aby vláda přišla s nějakým rozumným narovnáním. Šlo by o lepší řešení,“ uvedl.