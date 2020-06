Propad české ekonomiky bude pátý největší na světě

V případě, že by přišla na podzim druhá vlna epidemie a s ní další omezení ekonomiky, český HDP by poklesl o 13,2 procenta, příští rok by pak stoupl jen o 1,7 procenta.

Poměrně dobře by na tom mohlo být i Švédsko, které nešlo cestou restriktivních opatření, ale doporučeních. Propad tamní ekonomiky by měl být devátý nejmenší ze zemí OECD. V případě, že by přišla druhá vlna, švédský HDP by klesl o 7,8 procenta a o rok později by o 0,4 procenta rostla. Pokud by nepřišla, tamní ekonomika by klesla o 6,7 procenta a o rok později by rostla o 1,7 procenta.