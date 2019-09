Prodeje nových automobilů se propadly o desetinu

Prodeje nových osobních automobilů se v srpnu oproti loňskému roku o desetinu propadly. Od začátku roku do konce srpna se pak prodalo 175 340 nových vozů, zatímco ještě v srpnu loňského roku to bylo 193 252. Vyplývá to z dat o nových registracích, jež ve středu zveřejnilo Sdružení dovozců automobilů (SDA).