Přeplněná letiště, turbulence i drony. Leteckou dopravu čekají podle studie nová rizika

Civilní letectví zaznamenalo v uplynulých šedesáti letech velký rozvoj, právě to by ale mohlo do budoucna představovat riziko. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) očekává, že se do roku 2037 zdvojnásobí počet leteckých pasažérů na osm miliard ročně. To ještě zhorší současný nedostatek pilotů - podle studie musí být v příštích dvou desetiletích vyškoleno na 800 tisíc pilotů.