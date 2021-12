PŘEHLEDNĚ: Jak státy EU řeší energetickou krizi

Dne 15. září vláda oznámila, že plánuje jednorázovou platbu ve výši 100 eur pro 5,8 milionů domácností, které již dostávají energetické vouchery. Premiér Jean Castex rovněž oznámil zastropování cen plynu do dubna 2022.

Obě opatření byla pak 21. října posílena rozšířením počtu příjemců voucherů (na všechny, kteří vydělávají méně než 2000 eur měsíčně čistého, což představuje 38 milionů lidí) a prodloužením zastropování do konce roku 2022. Diskutuje se také o poukázkách na palivo a snížení sazby daně z elektřiny.

Francie utlumí zdražování plynu a elektřiny do jara

Zkraje prosince vláda začala projednávat změny vzorce pro výpočet sazeb hlavního dodavatele elektřiny v zemi, společnosti Électricité de France (EDF), a to snížením neregulované složky elektřiny.

Do konce letošního roku bude dále snížena daň z elektřiny z běžných 5,1 procenta na 0,5 procenta. Vláda rovněž zastropovala růst regulovaných cen plynu na 4,4 procenta. Na konci října byl přijat další královský dekret, kterým se zvyšuje speciální bonus pro ohrožené spotřebitele z původních 25 na 60 procent, a v případě vážně ohrožených spotřebitelů dokonce z 40 na 70 procent. Tento stav by měl platit do konce března 2022.