Pražský dopravní podnik čeká propad příjmu o 1,2 miliardy

„Nakonec se ukázalo, že jak byl velký propad na jaře, tak v létě se čísla vracela k normálu rychleji, než jsme předpokládali. Takže nás to do konce července stálo zhruba 680 milionů korun. To je ztráta, kterou jsme oproti běžnému roku utrpěli na příjmech z jízdného. Kdybychom to měli extrapolovat, tak to znamená, že to vyjde na nějakých 1,2 miliardy korun,“ řekl Witowski.