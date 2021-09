Poslední část potrubí plynovodu Nord Stream 2 je svařena

Práce na plynovodu Nord Stream 2 začaly v roce 2018. Plyn z 1230 kilometrů dlouhého potrubí by měl pokrýt potřeby 26 milionů domácností. Kromě Gazpromu ho financovala pětice evropských společností, a to OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper a Shell. První plyn by do Německa měl touto cestou dorazit druhou ze dvou potrubních linek Nord Streamu 2, která byla dokončena už v červnu.