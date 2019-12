Ponechat si celou milionovou výhru bez daně? Ještě je čas

„Důležité je, aby se případný výherce o výhru ihned přihlásil a pak si ji také stihl do úterý 31. 12. vyzvednout,“ potvrdil v pátek Právu mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Připomněl, že do konce roku pokračuje každodenní slosování loterie Šťastných 10 a na Silvestra i tuto neděli se losuje Sportka, v níž se hraje o více než 81 milionů korun. V pátek také proběhlo slosování Eurojack­potu, kde bylo v sázce více než půl miliardy korun.

Podle Friedmanna se případní výherci mohou okamžitě a kdykoliv přihlásit telefonem na call centru Sazky. Aby ale neplatili daň, musí si výhru před příchodem Nového roku také osobně v Sazce vyzvednout. To se netýká jen těch, kdo si vsadili přes internet, neboť už mají v systému uvedený účet. Takových lidí je ale poměrně málo, Sazka eviduje na internetu jen asi pětinu tržeb.

Nutnost přihlásit se o výhru se týká i stíracích losů. „To byl v minulých dnech velký fenomén, lidé losy hojně kupují před Vánoci. Pokud si tedy někdo setřel los, zjistil, že vyhrál, a nechce výhru danit, musí přijít do 31. 12.,“ podotkl Friedmann.

Povinnost to samozřejmě není. Kdo by ale váhal, ují si z vlastního koláče, neboť z mi­lionové výhry odevzdá 150 tisíc korun státu. Takoví listopadoví výherci čtvrt miliardy, manželé ze středních Čech, o tom vědí své. Po prvním lednu by z ní na dani odevzdali 38 milionů korun.