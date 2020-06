Pomoc pro Smartwings hájí i cestovky

Ideální by podle něj byla forma protizáruky Evropské investiční banky. Akcionáři Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny částky na záchranu společnosti, ta se pohybuje okolo dvou miliard korun. Zbylou třetinu by pak měl zajistit stát formou garance za komerční úvěr.

„V Evropě nedostala podporu jen jedna letecká společnost,“ argumentoval Havlíček a zopakoval, že by krach firmy znamenal pro stát 1,2 miliardy ztrát na odvodech a poplatcích, což analytici zpochybňují.

„Není to reálné. Podstatná část zaměstnanců Smartwings by si práci poměrně rychle našla,” uvedl k tomu hlavní ekonom společnosti Czech Fund a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Havlíček považuje za problém, že větší dopravci nedosáhnou na podporu z programů po koronaviru. Podle něj není správný ani argument, že jde o pomoc pro jednu firmu. Zmínil, že v průmyslu řeší obdobný problém Sokolovské uhelné. „Naše firma se nedostala do problémů vlastní vinou, chybou managementu nebo zaměstnanců, ale tím že vláda v březnu zakázala lety,“ apeloval šéf Smartwings Roman Vik.

„Ryanair dostal záruky 730 milionů eur od britské vlády (19,5 mld. Kč) a za ty peníze nabízí, že to tady převezme, když my podporu nedostaneme. To je absurdní,“ dodal Vik. Na rozdíl od ekonomů také soudí, že pokud firemní piloti přijdou o práci, těžko ji seženou jinde.

Pomoc pro Smartwings Group hájil také Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR. Podle něj jde o klíčového dopravce pro tuzemské cestovky, ročně převeze miliony klientů. Papež řekl, že cestovky lehce neseženou spolehlivou náhradu. „Potřebujeme partnera, se kterým máme rozjetý byznys, celou řadu smluv,“ dodal.

Pirát: Peníze mají

S výhradami vystoupil poslanec ANO Pavel Juříček, jinak také ředitel výrobce autodílů Brano. Prošel si čísla o hospodaření a podle něj není pravda, že se Smartwings dostaly do problémů až po koronaviru. „Závazky máte větší než pohledávky. Vy jste byli na bankrot už v roce 2018,“ prohlásil Juříček.

Připustil ale, že to by o významného klienta přišla letiště i státní Řízení letového provozu, které zajišťuje i výcvik pilotů. Juříček žádá, aby státní záruka byla krytá pohledávkami či letadly a aby v představenstvu zasedli zástupci státu. Chce též omezit odměny vedení a dividendy, a to až na 10 let.

Ostře proti podpoře státu vystoupil pirátský poslanec Jan Lipavský. „Smartwings z půlky vlastní čínský vlastník a další majitel, pan Jiří Šimáně, se pravidelně objevuje ve Forbesu v žebříčku nejbohatších Čechů,“ komentoval. Podle něj mají vlastníci na záruky dost vlastních prostředků.

Ekonomové také kritizují podmínku vlády, aby Smartwings udržely všech 2500 zaměstnanců. „Takto zásadní omezení restrukturalizace do značné míry jde proti vlastnímu smyslu záchrany. Hrozí, že se sice podaří po nějakou dobu uchránit pracovní místa, ale nakonec to vše 'klekne' – a daňový poplatník shledá, že financoval neudržitelná pracovní místa,” uvedl Kovanda.