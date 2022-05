Pod Michlem nastane změna kurzu politiky ČNB, soudí analytici

Michl kvůli jmenování guvernérem ČNB předčasně ukončil první šestiletý mandát jako člen rady, kterým je od prosince 2018. V ČNB tak bude do roku 2028.

Při jmenování uvedl, že na svém prvním zasedání bankovní rady v srpnu navrhne ponechání úrokových sazeb beze změny. Do konce června prezident musí určit ještě tři nové členy bankovní rady.

„Část členů bankovní rady bude možná chtít přistoupit k jejich dalšímu výraznějšímu zvýšení, aby sazby byly na co možná nejvyšší úrovni před červencovým nástupem Michla do funkce,” dodal.

Podobně to vidí i hlavní ekonom společnosti Patria Finance Jan Bureš.

Podle něj tak není vyloučeno, že rada v červnu zvýší úrokové sazby o 0,5 až 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba by tak stoupla na 6,25 nebo 6,50 procenta. To by byla nejvyšší úroveň od roku 1999.