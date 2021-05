Pirát Wagenknecht o zvyšování daní: Zmínil komerční budovy i sladké nápoje

Naposledy jste mluvil o dani z nemovitosti pro „korporáty, které staví krabice na zelené louce“. Budou se zvyšovat daně?

Tohle je nějaký narativ, že Piráti chtějí zvyšovat daně. Nechceme. Chceme, aby se dlouhodobě snižoval deficit státního rozpočet podle Maastrichtských kritérií (pro členské země EU k vstupu do eurozóny – pozn.red.). A samozřejmě rok dva po volbách je důležitý nějaký trend - je potřeba snižovat zadlužení státu a rozhýbat ekonomika.

Jak to chcete ale udělat? Musíte tušit, že státní kasu přeberete značně zasaženou koronovirovou dobou, a často zmiňované snižování výdajů zřejmě stačit nebude a budete muset hledat i na příjmové stránce.

Doufám, že nebudeme, ale pokud ano, přistupujeme k tomu tak, že chceme zdaňovat negativní externality. To znamená věci, které mají negativní dopad na život občanů, případně životní prostředí. Těch není moc, ale je potřeba se touto cestou vydat.

Takže negativní externalitou jsou pro vás například komerční budovy korporací?

Přesně tak. Jde o to, že se většinou staví na zelené louce, ničí se půdní fond a zatěžuje se doprava v daném okolí. Je pravda, že tyhle typy daní máme oproti Polsku nebo Maďarsku extrémně nízké. Je to cesta, jak do rozpočtu peníze dostat, aniž bychom zatížili běžného občana.

Neobáváte se ale toho, že by taková daň mohla odradit zahraniční investory obzvláště v době, kdy ekonomika bude potřebovat nutné investice?

V Polsku jsou ty daně několikanásobně vyšší. Jsme tu extrémně pod úrovní zahraničí. Je to jedna z věcí, která se využít dá. Odliv v tomhle případě není logický. Investory u nás láká hlavně nízké zdanění práce. Oproti Německu jsme na 40 procenta výše procenta a HDP máme na 50 procentech. Takže rozdíl je zásadní. A myslím, že hlavní náklady společností jsou právě náklady na zaměstnance, a pokud je nemá, jakou má přidanou hodnotu pro Českou republiku kromě externalit typu zvýšené dopravy?

Rozumíte obavám, že je vyšší zdanění komerčních nemovitostí pouze začátek? Můžete skutečně vyloučit, že byste následně přistoupili také k vyššímu zdanění nekomerčních nemovitostí jako jsou soukromé byty či domy?

To samozřejmě vylučuji. Je to hoax, který běžel na internetu.

Jeden z vašich členů Tomáš Kapler přišel s návrhem, aby každý měl nárok na třeba 30 m² zdarma, tj. 4členná rodina by mohla mít 120 m² nemovitostí bez daně. Ani to si nedovedete představit?

Ne, to také vylučuji. V téhle fázi to v našem programu to není, ani nebude. V žádném případě nikdo neuvažuje o vyšším zdanění soukromých nemovitostí. Na druhou stranu, když mluví paní ministryně (Alena Schillerová za ANO) o rušení daňových výjimek, ať řekne kde. Každý mluví v obecné rovině. Podle mě se devadesát procent daňových výjimek týká sociální oblasti.

Jako Piráti ovšem také mluvíte o rušení daňových výjimek. Můžete tedy uvést konkrétní příklad?

Šlo by o úplně stejnou cestou, o které jsem mluvil.

Takže například?

Již dříve mě napadl jeden příklad, a říkám ho jako jediný, a tak jsme potom taky na pranýři. Šlo by třeba o zrušení snížené daňové sazby na sladké nápoje. Vezměte si, že naše děti byly rok doma a je mezi nimi zvýšený stupeň obezity. Neříkám, že to takto nakonec dopadne, ale je to cesta, o které budeme přemýšlet.

Pokud to dobře dopadne a Piráti budou v nějaké koalici, je potřeba, aby se udělala kompletní revize výdajů státu. Dále se dá uvažovat o řadě dalších výjimek včetně biopaliv, ale nejprve je potřeba začít šetřit.

Máte ale již představu na čem šetřit?

Teprve po revizi jednotlivých výdajů by se mělo přijít a začít říkat, že tohle je věc, kterou „nebudeme potřebovat a budeme ji nějakým způsobem redukovat“. Takže padaly tu argumenty, že vyházíme nevím kolik procent úředníků, ale myslím, že to nejde dělat plošně. Je potřeba agendy, které jsou zbytné, začít škrtat, nikoli podle typu objemu úředníků.

Jste připraven převzít zodpovědnost za státní kasu a stát se ministrem?