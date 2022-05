Petrof ztrojnásobil zisk na 34 milionů korun

Poptávku po hudebních nástrojích podle ní loni podpořila i celosvětově rostoucí inflace, kdy vzrostl zájem především o dražší modely pian a klavírů. "Lidé cítí, že je potřeba uložit peníze do něčeho s vysokou a trvalou hodnotou. Vzrostla poptávka i po nástrojích na zakázku," řekla. V růstu tržeb se podle ní projevily i vyšší ceny nástrojů, do nichž podnik musel promítnout zvýšené náklady.

"Snažíme se nástroje prodat na jiné trhy, zatím se to daří. Máme z Estonska zakázku na červenec na 15 klavírů do škol. Další šance vidíme v balkánských zemích, v Norsku či v Kanadě," řekla Ceralová Petrofová. Celkem Petrof, jehož vznik sahá do roku 1864, dodává do asi 65 zemí.