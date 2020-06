Ovoce v Česku se urodí málo a zdraží

„Jen prvního ovoce, které se u nás urodí, jahod, bude výrazně méně. Konečná čísla teď sice jen odhadujeme, ale zatímco se běžně v celé republice sklízí každý rok kolem tří až tří a půl tisíce tun jahod, letos to budou tak dva a půl tisíce,“ řekl ve středu Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky.

Podle něj hodně úrody pomrzlo. „Ledoví muži se nikam z poloviny května neposunuli, ale protože jsou teplé zimy, raší ovoce tak o sedmnáct dní dřív. A těch šest sedm vln, v nichž udeřil mráz, ke zkáze stačilo. Týká se to celé Evropy, pomrzly meruňky, je méně třešní. Ceny ovoce porostou. A koronavirus za to nemůže,“ dodává Ludvík.

„Rozhodně to bude méně než běžných čtyři sta až pět set tun. Cenu jahod, pokud si je pořídíte samosběrem, jsme tak nastavili na šedesát devět korun. Čtyřicet procent našich jahod je určeno na samosběr, zbytek prodáváme pouze v naší prodejně přímo u plantáží, něco málo také přes rohlík.cz. (V předchozí verzi článku jsme omylem uvedli košík.cz - pozn. red.) Pěstujeme je zhruba na třiceti hektarech,“ říká Dagmar Hančová, spolumajitelka rodinné Jahodárny Hanč ve Vraňanech.

„Každý den teď ukazuji tak dvaceti novým pracovníkům, jak jahody sbírat. Do druhého dne vydrží jediný. Je to náročná práce, musíte být aspoň trochu šikovní a také to musíte dělat s radostí. Pracovníci z jiných zemí nám výrazně chybějí,“ říká Milan Hanč, další spolumajitel jahodárny, s tím, že svoji produkci rozšířili i o pěstování jahod ve fóliových tubusech.