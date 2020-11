OECD: Češi by měli do důchodu odcházet později

Hranice důchodového věku se v ČR zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let se dostane ve 30. letech. Vláda loni trvala na zachování tohoto limitu, a ministryně práce a so­ciálních věcí Jana Maláčová ( ČSSD ) proto tento návrh OECD odmítá.

Jinak ale s navrženými principy souhlasí. „OECD potvrdila naši práci na důchodové reformě. Je to jasný signál, že jdeme správným směrem,“ prohlásila Maláčová.

Organizace rovněž doporučuje snížit hranici povinné doby pojištění, která je v současnosti nastavena na 35 let. Tím se omezí počet seniorů, kteří v budoucnu nebudou mít nárok na důchod, například kvůli probíhající digitalizaci a souvisejícím změnám na trhu práce.

Ministerstvo financí je podle Tomáše Weisse z tiskového oddělení MF do budoucna otevřeno ke změnám daňového mixu a modernizaci daňové soustavy. „Daňová zátěž ale nesmí být nadměrná a ČR musí zůstat konkurenceschopná a neodrazovat investory. Větší podíl daňových příjmů na financování důchodového systému musí být doplňkovým opatřením,“ řekl Weiss.

Jak se správně rozhodnout pro odchod do důchodu

Důchodová komise se loni shodla na možnosti nynější průběžný veřejný systém rozdělit. Z nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Maláčová představila tři va­rianty s označením: spravedlivá, technická a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či za přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.