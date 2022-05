Odstřižení od ruské ropy by ČR zvládla

Úplné odstřižení EU od ruské ropy by ale velmi pravděpodobně znamenalo krátkodobě růst cen pohonných hmot.

„V prvních dnech by došlo k celosvětovému růstu cen ropy. Už teď se drží nad sto dolary za barel. Pokud by k odstřižení došlo, ropa by ještě o něco zdražila a ceny pohonných hmot by stouply. Nejvýše ale do pásma 47 až 49 Kč za litr, tedy níže, než tomu bylo v březnu v době nejvyšších nárůstů,“ řekl v pondělí Právu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Také podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by ČR i úplné odpojení od ruských dodávek ropy zvládla. „Byť by to bylo nepříjemné, dá se to zvládnout. Je možnost dodávek z ropovodu TAL,“ řekl Právu Křeček.

Právě ropovod TAL z italského Terstu do Ingolstadtu je napojen na ropovod IKL, který vede do Kralup nad Vltavou.

Navýšení z Ázerbájdžánu

O možnosti navýšení kapacity TAL jednal už koncem března ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s německým ministrem hospodářství Robertem Habeckem.

Ten mu podle Síkelova příspěvku na Twitteru přislíbil nárůst přepravovaného množství až o 200 tisíc tun měsíčně. Navýšení dodávek by podle Kovandy bylo možné třeba z Ázerbájdžánu. Ten byl podle údajů Českého statistického úřadu loni třetím největším dodavatelem ropy do Česka. Na dodávkách se společně s Kazach­stánem, Spojenými státy a Libyí loni podílel téměř stejným dílem jako dominantní Rusko.

Česko podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly loni dovezlo 6,8 milionu tun ropy, z toho z Ruska bylo 3,4 milionu tun. Dodávky z ropovodu Družba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko se na celkových dodávkách podílejí asi 49 procenty, ropovodem IKL do Česka proudí zbývajících 51 procent.

Kralupy si poradí

Do tuzemska se kromě ropy navíc dováží ročně až další dva miliony tun pohonných hmot, zejména nafty. Podle Louly je provoz rafinerie v Kralupech na jinou než ruskou ropu uzpůsoben, zpracovává se tam surovina z Ázerbáj­džánu, Kazachstánu i USA.