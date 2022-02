Odliv dividend do ciziny loni zpomalil

Dividendová výnosnost přímých zahraničních investic, tedy to, co si investoři vyplatili do zahraničí po odečtení reinvestovaných zisků, činila v roce 2020 v případě Česka 4,4 procenta. Opět šlo o jednu z nejvyšších hodnot v Evropě. U Polska to bylo 3,8 procenta, Slovenska 3,6 procenta, Maďarska 1,6 procenta a Německa 1,8 procenta.